05.07.2018 19:19

Завершается второй этап ремонта улицы Золочевской

Сегодня по улице Золочевской, что в Холодногорском районе, курсируют асфальтоукладчики и катки. Для всех остальных движение ограничено.



// Городской Дозор

Дорожники проводят текущий ремонт магистрали большими участками – от улицы Инициативной к Нарвской. Этот отрезок длиной почти в полкилометра отныне будет с новым покрытием.

Весь ремонт улицы Золочевской был разбит на три этапа. Сейчас второй на завершающей стадии.



Виталий Капленко, инженер КП «Дорремстрой»:

«Из года в год здесь проводился только текущий ремонт – ямочный и инжекторным методом. Но это не давало желаемого результата. В прошлом году таким же образом, большими картами, был отремонтирован участок от улицы Инициативной до переулка Афанасьевского. В этом году – вышеупомянутый участок, и в следующем году уже будет полностью отремонтирована вся улица Золочевская».



Впереди, добавляет Виталий Капленко, другие объекты по району, ожидающие укладки финального слоя асфальтобетонного полотна. На время проведения работ там будет запрещен проезд для всех видов транспорта.



Виталий Капленко, инженер КП «Дорремстрой»:

«Мы переходим на асфальтирование улицы Игоря Муратова. Там будет укладываться верхний слой асфальтобетона. Там уже были установлены борты и ранее уложен нижний слой. А далее мы переходим на улицу Лагерную, там в прошлом году тоже был уложен нижний слой асфальтобетона. В этом году частично заменён бордюр. На улице Игоря Муратова будет отремонтирован участок порядка 700 погонных метров, а по улице Лагерной - 1 700 метров».

