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05.07.2018  19:51   

На мосту по проспекту Любови Малой будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта по пр. Любови Малой (Льговский путепровод) будет ограничено с 8:00 до 17:00 6 июля.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части моста.

Двустороннее движение для объезда этого участка будет организовано по полосе встречного направления.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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