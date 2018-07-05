На мосту по проспекту Любови Малой будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта по пр. Любови Малой (Льговский путепровод) будет ограничено с 8:00 до 17:00 6 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части моста.
Двустороннее движение для объезда этого участка будет организовано по полосе встречного направления.
То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, если направить свою энергию в нужное русло.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
влажн.:
давл.:
ветер: