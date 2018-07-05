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05.07.2018  19:21   

На проспекте Льва Ландау будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта по пр. Льва Ландау, на участке от ул. Ньютона до пр. Гагарина при движении по направлению к пр. Гагарина, будет ограничено с 10:00 до 13:30 6 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением Всеукраинских соревнований по велоспорту на шоссе на призы газеты «Вечерний Харьков».

Двустороннее движение для объезда закрытого участка будет организовано по полосе встречного направления.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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