05.07.2018 19:21

На проспекте Льва Ландау будет ограничено движение транспорта

Движение транспорта по пр. Льва Ландау, на участке от ул. Ньютона до пр. Гагарина при движении по направлению к пр. Гагарина, будет ограничено с 10:00 до 13:30 6 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением Всеукраинских соревнований по велоспорту на шоссе на призы газеты «Вечерний Харьков».



Двустороннее движение для объезда закрытого участка будет организовано по полосе встречного направления.