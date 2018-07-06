В субботу по бульвару Богдана Хмельницкого вместо транспорта будут ездить велосипедисты

Движение транспорта по бульвару Богдана Хмельницкого, на участке от Московского проспекта до улицы Академика Филиппова, запрещается с 10:00 до 15:00 7 июля.
Ограничение движения связано с проведением чемпионата Украины и 50-х традиционных Всеукраинских соревнований по велоспорту на шоссе на призы газеты «Вечерний Харьков».
В указанный период времени автобусные маршруты будут объезжать указанный участок следующим образом:
№ 15е: при движении от станции метро «Академика Барабашова» осуществлять разворот перед бульваром Богдана Хмельницкого.
№№ 102, 213е: пр. Московский – пр. Архитектора Алешина – пр. Александровский и далее по маршруту.
Также с 9:30 до 15:00 7 июля запрещается движение троллейбусов по бульвару Богдана Хмельницкого.
Троллейбус №36 ходить не будет.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Вдобавок звезды наделяют повышенной работоспособностью. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
Последний рабочий день недели будет облачным, но жарким, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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