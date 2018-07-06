Главная Новости Дороги и транспорт В субботу по бульвару Богдана Хмельницкого вместо транспорта будут ездить велосипедисты
06.07.2018  13:00   

В субботу по бульвару Богдана Хмельницкого вместо транспорта будут ездить велосипедисты

Движение транспорта по бульвару Богдана Хмельницкого, на участке от Московского проспекта до улицы Академика Филиппова, запрещается с 10:00 до 15:00 7 июля.


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Ограничение движения связано с проведением чемпионата Украины и 50-х традиционных Всеукраинских соревнований по велоспорту на шоссе на призы газеты «Вечерний Харьков».

В указанный период времени автобусные маршруты будут объезжать указанный участок следующим образом:

№ 15е: при движении от станции метро «Академика Барабашова» осуществлять разворот перед бульваром Богдана Хмельницкого.

№№ 102, 213е: пр. Московский – пр. Архитектора Алешина – пр. Александровский и далее по маршруту.

Также с 9:30 до 15:00 7 июля запрещается движение троллейбусов по бульвару Богдана Хмельницкого.

Троллейбус №36 ходить не будет.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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