06.07.2018 13:00

В субботу по бульвару Богдана Хмельницкого вместо транспорта будут ездить велосипедисты

Движение транспорта по бульвару Богдана Хмельницкого, на участке от Московского проспекта до улицы Академика Филиппова, запрещается с 10:00 до 15:00 7 июля.



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Ограничение движения связано с проведением чемпионата Украины и 50-х традиционных Всеукраинских соревнований по велоспорту на шоссе на призы газеты «Вечерний Харьков».



В указанный период времени автобусные маршруты будут объезжать указанный участок следующим образом:



№ 15е: при движении от станции метро «Академика Барабашова» осуществлять разворот перед бульваром Богдана Хмельницкого.



№№ 102, 213е: пр. Московский – пр. Архитектора Алешина – пр. Александровский и далее по маршруту.



Также с 9:30 до 15:00 7 июля запрещается движение троллейбусов по бульвару Богдана Хмельницкого.



Троллейбус №36 ходить не будет.