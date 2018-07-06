06.07.2018 16:01

По улице Искринской ограничивается движение транспорта

В субботу на улице Искринской «Жилстрой-2» будет проводить работы по сносу деревьев.



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Движение транспорта по улице Искринской, на участке от дома №2 до дома №22 ограничивается с 8.00 до 20.00 7 июля.

Пропуск автомобилей будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.