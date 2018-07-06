По улице Искринской ограничивается движение транспорта

В субботу на улице Искринской «Жилстрой-2» будет проводить работы по сносу деревьев.
Движение транспорта по улице Искринской, на участке от дома №2 до дома №22 ограничивается с 8.00 до 20.00 7 июля.
Пропуск автомобилей будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Вдобавок звезды наделяют повышенной работоспособностью. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
Последний рабочий день недели будет облачным, но жарким, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
влажн.:
давл.:
ветер: