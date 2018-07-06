Главная Новости Дороги и транспорт По улице Искринской ограничивается движение транспорта
06.07.2018  16:01   

По улице Искринской ограничивается движение транспорта

В субботу на улице Искринской «Жилстрой-2» будет проводить работы по сносу деревьев.


// Facebook

Движение транспорта по улице Искринской, на участке от дома №2 до дома №22 ограничивается с 8.00 до 20.00 7 июля.

Пропуск автомобилей будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.07 Дороги и транспорт На уикэнд закроют один из вестибюлей станции метро «Холодная гора» 06.07 Дороги и транспорт В субботу по бульвару Богдана Хмельницкого вместо транспорта будут ездить велосипедисты 05.07 Дороги и транспорт На мосту по проспекту Любови Малой будет ограничено движение транспорта
 
 

Видео

Адвокаты Геннадия Кернеса требуют привлечь к ответственности прокуроров-прогульщиков
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 