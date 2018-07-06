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06.07.2018  16:06   

Улицу Лагерную на два дня перекроют для движения

Движение транспорта по улице Лагерной, на участке от переулка Афанасьевского до проезда Лагерного, будет запрещено ежедневно с 8:00 до 17:00 9 и 10 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги. 

Беспрепятственный пропуск городского пассажирского транспорта, а также специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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