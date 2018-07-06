Улицу Лагерную на два дня перекроют для движения

Движение транспорта по улице Лагерной, на участке от переулка Афанасьевского до проезда Лагерного, будет запрещено ежедневно с 8:00 до 17:00 9 и 10 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.
Беспрепятственный пропуск городского пассажирского транспорта, а также специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Вдобавок звезды наделяют повышенной работоспособностью. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
Последний рабочий день недели будет облачным, но жарким, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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