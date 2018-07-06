06.07.2018 16:06

Улицу Лагерную на два дня перекроют для движения

Движение транспорта по улице Лагерной, на участке от переулка Афанасьевского до проезда Лагерного, будет запрещено ежедневно с 8:00 до 17:00 9 и 10 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.



Беспрепятственный пропуск городского пассажирского транспорта, а также специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.