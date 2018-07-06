В переулке и на площади Фейербаха временно запрещается движение транспорта

Движение транспорта по переулку Фейербаха, на участке от переулка Почтового до площади Фейербаха при движении в сторону улицы Шевченко, а также по площади Фейербаха, на участке от проспекта Московского до переулка Почтового, будет запрещено с 8:00 до 17:00 7 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
На этот период объезд закрытого участка будет организован по Московскому проспекту и Харьковской набережной.
Также с 8:00 до 17:00 7 июля изменится маршрут автобуса №297э, который будет осуществлять объезд закрытого участка следующим образом (при движении в сторону ул. Шевченко): пл. Героев Небесной Сотни - пр. Московский - Харьковская набережная и далее по маршруту.
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