Главная Новости Дороги и транспорт В воскресенье велогонка закроет улицы Харькова для автомобилей и маршруток
07.07.2018  21:20   

В воскресенье велогонка закроет улицы Харькова для автомобилей и маршруток

На территории, ограниченной улицами Харьковская набережная, Маршала Бажанова, Куликовская и Гражданская 8 июля 10.00 до 14.00 запрещается движение транспорта.


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Движение транспорта будет запрещенов связи с проведением Чемпионата Украины и Всеукраинских соревнований по велоспорту на призы газеты «Вечерний Харьков».

С 10:00 до 14:00 8 июля движение будет запрещено на территории, ограниченной Харьковской набережной, ул. Маршала Бажанова, на участке от Харьковской набережной до ул. Куликовской, по ул. Куликовской, ул. Гражданской.

При этом объезд будет организован по прилегающим ул. Фейербаха, пл. Фейербаха и пр. Московскому.

В этот период времени автобусы будут объезжать указанную территорию следующим образом:

№241э, 269э, 272э: ул. Шевченко – пер. Фейербаха – пл. Фейербаха – пр. Московский и дальше по маршруту.

Источник:   Городска диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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