В воскресенье велогонка закроет улицы Харькова для автомобилей и маршруток

На территории, ограниченной улицами Харьковская набережная, Маршала Бажанова, Куликовская и Гражданская 8 июля 10.00 до 14.00 запрещается движение транспорта.
Движение транспорта будет запрещенов связи с проведением Чемпионата Украины и Всеукраинских соревнований по велоспорту на призы газеты «Вечерний Харьков».
С 10:00 до 14:00 8 июля движение будет запрещено на территории, ограниченной Харьковской набережной, ул. Маршала Бажанова, на участке от Харьковской набережной до ул. Куликовской, по ул. Куликовской, ул. Гражданской.
При этом объезд будет организован по прилегающим ул. Фейербаха, пл. Фейербаха и пр. Московскому.
В этот период времени автобусы будут объезжать указанную территорию следующим образом:
№241э, 269э, 272э: ул. Шевченко – пер. Фейербаха – пл. Фейербаха – пр. Московский и дальше по маршруту.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви. Только не давайте разрастись ревности.
Суббота будет жаркой, но дождливой. В воскресенье осадки не ожидаются.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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