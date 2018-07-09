09.07.2018 10:47

В центре Харькова строят подземный переход: меняется схема движение транспорта

С 10 июля по 1 ноября 2018 ограничивается движение транспорта через перекресток ул. Пушкинская – ул. Короленко.



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Ограничение вводится в связи с проведением ООО «ТРЦ Никольский» работ по строительству подземного пешеходного перехода от станции метро «пл. Конституции» к многофункционального комплекса по ул. Пушкинской, 2.



Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.



С 10 июля по 1 ноября путь следования автобусных маршрутов изменяется следующим образом:



№№249е, 269: пр. Московский – пер. Армянский – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции – пер. Плетневский – ул. Кооперативная – пр. Московский и дальше по маршруту.



№ 251: пр. Московский – пер. Армянский – пл. Павловская – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции – пер. Плетневский – ул. Кооперативная – пр. Московский и дальше по маршруту.



Конечная остановка маршрутов №№ 249е, 269, 251 переносится на остановку «пер. Спартаковский» (конечная остановка автобусных маршрутов №№218е, 219Е).