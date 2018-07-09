09.07.2018 17:55

По улице Лагерной – ремонт дорожного покрытия

По улице Лагерной, что в Холодногорском районе, капитальный ремонт. Это второй этап обновления покрытия этой дорожной артерии, связывающей микрорайон Залютино с окружной дорогой.



Фото: Василий Голосный

По словам коммунальщиков, именно эта улица значительно разгружает Полтавский Шлях в часы пик. Однако этой трассой автовладельцы много лет не любили пользоваться, потому что покрытие здесь было сильно разрушено.



Сергей Головня, мастер КП "Дорремстрой":

«Ремонт по улице Лагерной делали последний раз 30-40 лет назад. Дорога пришла в негодность, и образовались ямы по 20-30 сантиметров. В 2017 году здесь был проведён капитальный ремонт и произведена укладка нижнего слоя асфальтобетона. На данный момент на участке от переулка Афанасьевского до проезда Лагерного идёт укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия».



Также, добавляет Сергей Головня, во время ремонта были проведены работы по восстановлению канализационной системы, что идет именно под дорогой.

В течение нескольких дней дорожники обновят более километра покрытия. К сожалению, не обошлось без перекрытия движения транспорта, его пришлось ограничить, потому ширина дорожной артерии не позволяет организовывать движение автомобилей по встречной полосе.



Сергей Головня, мастер КП "Дорремстрой":

«Движение у нас отведено по соседним улицам. Пропускаем только скорые помощи, маршрутный транспорт и автомобили специального назаначения. Дальнейшие планы – улица Залютинская, на участке от Полтавского шляха до улицы Золочевской. Сейчас там происходит фрезеровка асфальтобетонного покрытия. В конце этой - начале следующей недели будет укладка асфальтобетона. Там у нас планируется к укладке 600 тонн асфальта, ориентировочно 5 000 метров квадратных».