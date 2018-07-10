Трамваи №23 и 26 на два дня изменят маршрут

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 10:00 до 15:00 11 и 12 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей и контактной сети.
На время работ трамвайные маршруты изменятся следующим образом:
№23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р»;
№ 26: разворотный круг «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р».
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