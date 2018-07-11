11.07.2018 18:45

Автобус №67э меняет маршрут движения

Автобус №67э теперь будет курсировать по новому маршруту.



// city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 11 июля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета по просьбе горожан.



Теперь автобусный маршрут будет курсировать так: «ст. м. «Холодная Гора» - ул. Полтавский Шлях - ул. Петра Болбочана - Григоровское шоссе - ул. Грушевского – ул. Баварская – пер. Коробейницкий - ул. Доватора – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева – ул. Малиновского – ул. Благовещенская - ул. Дмитриевская – ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок»);

в обратном направлении: ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок») - ул. Малиновского - ул. Конева – ул. Большая Гончаровская – ул. Семинарская – ул. Доватора – пер. Коробейницкий - ул. Баварская – ул. Грушевского – Григоровское шоссе – ул. Любови Малой - ул. Полтавский Шлях – «ст. м. «Холодная Гора».