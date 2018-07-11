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11.07.2018  18:45   

Автобус №67э меняет маршрут движения

Автобус №67э теперь будет курсировать по новому маршруту.


// city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 11 июля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета по просьбе горожан.

Теперь автобусный маршрут будет курсировать так: «ст. м. «Холодная Гора» - ул. Полтавский Шлях - ул. Петра Болбочана - Григоровское шоссе - ул. Грушевского – ул. Баварская – пер. Коробейницкий - ул. Доватора – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева – ул. Малиновского – ул. Благовещенская - ул. Дмитриевская – ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок»);

в обратном направлении: ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок») - ул. Малиновского - ул. Конева – ул. Большая Гончаровская – ул. Семинарская – ул. Доватора – пер. Коробейницкий - ул. Баварская – ул. Грушевского – Григоровское шоссе – ул. Любови Малой - ул. Полтавский Шлях – «ст. м. «Холодная Гора».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  автобус, маршрут, харьков
 
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