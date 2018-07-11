На перекрестке улиц Молочной и Плехановской ограничено движение транспорта

Движение транспорта на перекрестке ул. Молочной и ул. Плехановской ограничено с 8:00 до 17:00 12, 13, 14, 16, 17 и 18 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом межпутевого пространства на перекрестке ул. Молочной и ул. Плехановской.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное.
После ночного дождя синоптики обещают «сухой» день, правда, облака останутся на небе до вечера.
Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире – бортпроводники гражданской авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы.
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