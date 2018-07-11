11.07.2018 19:44

На перекрестке улиц Молочной и Плехановской ограничено движение транспорта

Движение транспорта на перекрестке ул. Молочной и ул. Плехановской ограничено с 8:00 до 17:00 12, 13, 14, 16, 17 и 18 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом межпутевого пространства на перекрестке ул. Молочной и ул. Плехановской.