Два дня до Журавлевского гидропарка не будут ходить трамваи

Движение трамваев по улице Героев Труда и улице Шевченко, на участке от улицы Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет запрещено с 9:00 до 16:00 13 и 14 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей по ул. Героев Труда.
В этот период трамваи будут курсировать так:
- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»;
- трамвай №16 - не ходит.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное.
После ночного дождя синоптики обещают «сухой» день, правда, облака останутся на небе до вечера.
Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире – бортпроводники гражданской авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы.
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