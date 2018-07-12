12.07.2018 10:29

Два дня до Журавлевского гидропарка не будут ходить трамваи

Движение трамваев по улице Героев Труда и улице Шевченко, на участке от улицы Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет запрещено с 9:00 до 16:00 13 и 14 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей по ул. Героев Труда.



В этот период трамваи будут курсировать так:



- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»;



- трамвай №16 - не ходит.