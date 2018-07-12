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12.07.2018  11:29   

Троллейбусы на Баварии снизят скорость

С 13 июля по 15 августа ограничивается движение транспорта по проспекту Любови Малой на Льговском путепроводе.


//gortransport.kharkov.ua

Движение ограничивается в связи с капитальным ремонтом Льговского путепровода.

Двустороннее движение транспорта для осуществления объезда закрытого участка будет организовано по встречной полосе.

С 13 июля по 15 августа ограничивается скорость движения троллейбусов по проспекту Любви Малой в районе Льговского путепровода.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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