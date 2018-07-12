12.07.2018 11:29

Троллейбусы на Баварии снизят скорость

С 13 июля по 15 августа ограничивается движение транспорта по проспекту Любови Малой на Льговском путепроводе.



//gortransport.kharkov.ua

Движение ограничивается в связи с капитальным ремонтом Льговского путепровода.



Двустороннее движение транспорта для осуществления объезда закрытого участка будет организовано по встречной полосе.



С 13 июля по 15 августа ограничивается скорость движения троллейбусов по проспекту Любви Малой в районе Льговского путепровода.