Троллейбусы на Баварии снизят скорость

С 13 июля по 15 августа ограничивается движение транспорта по проспекту Любови Малой на Льговском путепроводе.
Движение ограничивается в связи с капитальным ремонтом Льговского путепровода.
Двустороннее движение транспорта для осуществления объезда закрытого участка будет организовано по встречной полосе.
С 13 июля по 15 августа ограничивается скорость движения троллейбусов по проспекту Любви Малой в районе Льговского путепровода.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное.
После ночного дождя синоптики обещают «сухой» день, правда, облака останутся на небе до вечера.
Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире – бортпроводники гражданской авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы.
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