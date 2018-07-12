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12.07.2018  14:02   

Льготный проезд для школьников: когда надо платить

Льготный проезд для харьковских школьников в электротранспорте действует с 28 августа по 28 июня.


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Нужно ли платить за проезд ребенка в наземном электротранспорте? Этот вопрос, в частности, в Харькове решен еще с 2008 года. Уже 10 лет в городе дети школьного возраста могут пользоваться льготой в виде школьного билета.

Однако в нашу редакцию обращались люди, которые сообщали, что кондукторы заставляют оплачивать проезд детей. В ситуации разбирались наши корреспонденты.

Лето – это время отпусков для взрослых и отдыха для детей. Они набираются сил к новому учебному году. Кто-то уезжает за город в лагеря, также много детей гуляют по паркам и скверам, передвигаясь по городу в том числе и на городском наземном электротранспорте.

«С 2008 года было принято решение о предоставления льготы в виде реализации школьных проездных билетов, которые на тот момент стоили 15 гривен на один вид транспорта и 20 гривен на два вида транспорта, без ограничения количества поездок, – рассказал директор Департамента транспорта и связи Сергей Дульфан. – Несмотря на неоднократное повышение стоимости проезда с 2008 года, депутаты принимали решение, о том, что стоимость постоянных билетов для наших младших харьковчан остается такой же, какой она была в 2008 году, просто увеличивается компенсация предприятиям электротранспорта».

И предоставление льготного проезда успешно работает уже 10 лет. И пока, отмечают в Департаменте образования уже известно количество учащихся, которые в учебном 2018-19 году будут пользоваться такими проездными билетами.

«На сегодняшний день 203 школы города заключили договор с «Харьковпасc», и 79 400 детей изъявили желание воспользоваться этой льготой. Это дети школьного возраста от 6 до 18 лет», – рассказал начальник отдела Департамента образования Харьковского городского совета Валерий Шепель.

Школьники, которые получат льготные билеты, смогут пользоваться троллейбусом и трамваем, как отметили в Департаменте транспорта, без ограничений в количестве поездок. Но важно помнить и детям и взрослым, что действие этих билетов имеет определенные ограничения.

«С 28 августа по 28 июня, то есть в период учебного сезона, школы по заявкам родителей приобретают постоянные билеты по установленной стоимости, и проезд школьников осуществляется на основании этих постоянных билетов. Безбилетный билет у нас запрещен, вы знаете, действующим законодательством. В период школьных каникул, то есть июль и август месяц, данная льгота не предусмотрена», – пояснил Сергей Дульфан.

В этом году к наземному электротранспорту добавился еще и подземный. Впервые Харьковский городской совет по инициативе мэра Геннадия Кернеса предоставил школьникам пятидесятипроцентную льготу на проезд в метрополитене – на время учебного года.

Тэги:  школьники, проезд, льгота, харьков
 
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