12.07.2018 18:14

По улице Бакулина в субботу будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Бакулина - на участке от ул. Коломенской до ул. Авиационной – будет запрещено с 8:00 до 17:00 14 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.



Объехать закрытый участок можно будет по ул. Академика Ляпунова.