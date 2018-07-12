По улице Бакулина в субботу будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Бакулина - на участке от ул. Коломенской до ул. Авиационной – будет запрещено с 8:00 до 17:00 14 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.
Объехать закрытый участок можно будет по ул. Академика Ляпунова.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное.
После ночного дождя синоптики обещают «сухой» день, правда, облака останутся на небе до вечера.
Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире – бортпроводники гражданской авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы.
влажн.:
давл.:
ветер: