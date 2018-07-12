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12.07.2018  18:14   

По улице Бакулина в субботу будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Бакулина - на участке от ул. Коломенской до ул. Авиационной – будет запрещено с 8:00 до 17:00 14 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.

Объехать закрытый участок можно будет по ул. Академика Ляпунова.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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