На улице Молодежной будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по улице Молодежной, на участке от улицы 12 Апреля до бульвара Ивана Каркача, будет запрещено с 8:00 до 17:00 13 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Молодежной.
На этот период беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.
Также с 8:00 до 17:00 13 июля некоторые автобусы изменят маршруты следующим образом:
№42э, 280э: бул. Ивана Каркача – ул. Роганская – ул. Мира – ул. Библика – ул. 12 Апреля – пр. Александровский – пр. Индустриальный и далее по маршруту;
№304э: ул. Роганская – через ул. Мира на пр. Московский – левый поворот на ул. 12 Апреля – пр. Александровский и далее по маршруту;
– в обратном направлении: пр. Александровский – пр. Индустриальный – ул. Мира – ул. Роганская и далее по маршруту.
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