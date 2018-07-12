12.07.2018 18:31

Дорожники асфальтируют улицу Луи Пастера

Это событие давно ждали местные жители, а особенно автовладельцы.



// Городской Дозор

Дорожники приступили к ремонту дорожного покрытия по улице Луи Пастера. Большой поток машин как легковых и особенно грузовиков в направление окружной - превратили магистраль в танкодром.

«Текущий ремонт проводился в прошлом году, но проводился малыми картами. На данном этапе мы проводим этап большими картами, поэтому площадь участка - 13 200 метров квадратных. Проезжая часть была удручающая. Большие ямы, потому что был очень большой износ поверхности рабочей части», - начальник дорожно-эксплуатационной филиала №6 КП «Дорремстрой» Александр Замай.

Дорожникам, добавляет Александр Замай, пришлось перекрыть движение транспорта на участке асфальтирование от бульвара Каркача до улицы Грицевца полностью, чтобы в максимально сжатые сроки провести восстановление участка почти в 1,5 километра. По завершению работ перейдут на другие объекты по району. Следующая в плане ремонта улица Молодежная.

«Вот улица 12 Апреля до плавательного бассейна. Он составляет 5000 квадратных метров. На нём срезан верхний слой асфальта, заменены дождеприёмные колодцы. На этом участке планируется уложить 750 тонн асфальтобетонной смеси. Движение конечно же будет перекрываться потому что работает 2 асфальтоукладчика и проезда практически не будет», - Александр Замай.