На Северной Салтовке автобусы два дня будут курсировать по измененному маршруту

Движение транспорта по улице Натальи Ужвий, на участке от улицы Гвардейцев Широнинцев до улицы Леся Сердюка, будет запрещено с 8:00 до 17:00 14 и 16 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Натальи Ужвий.
На время работ пропуск спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, а также автомобилей, принадлежащих жителям микрорайона, будет обеспечен.
Также с 8:00 до 17:00 14 и 16 июля автобусы №28 и 41э изменят маршруты следующим образом:
- при движении в сторону автостанции: ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Дружбы народов - ул. Леся Сердюка - ул. Академика Павлова;
- при движении в сторону ул. Натальи Ужвий: ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы народов - ул. Гвардейцев Широнинцев.
На период проведения работ конечная остановка автобусов будет перенесена на разворотный круг троллейбусов «ул. Натальи Ужвий».
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
С самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
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