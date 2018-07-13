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13.07.2018  10:31   

На Северной Салтовке автобусы два дня будут курсировать по измененному маршруту

Движение транспорта по улице Натальи Ужвий, на участке от улицы Гвардейцев Широнинцев до улицы Леся Сердюка, будет запрещено с 8:00 до 17:00 14 и 16 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Натальи Ужвий.

На время работ пропуск спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, а также автомобилей, принадлежащих жителям микрорайона, будет обеспечен.

Также с 8:00 до 17:00 14 и 16 июля автобусы №28 и 41э изменят маршруты следующим образом:

- при движении в сторону автостанции: ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Дружбы народов - ул. Леся Сердюка - ул. Академика Павлова;

- при движении в сторону ул. Натальи Ужвий: ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы народов - ул. Гвардейцев Широнинцев.

На период проведения работ конечная остановка автобусов будет перенесена на разворотный круг троллейбусов «ул. Натальи Ужвий».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт дорог, движение, транспорт, харьков
 
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