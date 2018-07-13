Главная Новости Дороги и транспорт В субботу на Коммунальном путепроводе откроют съезд для троллейбусов и маршруток
13.07.2018  10:55   

В субботу на Коммунальном путепроводе откроют съезд для троллейбусов и маршруток

С 6:00 14 июля до 17:00 23 августа меняется организация движения транспорта по проспекту Льва Ландау (Коммунальный путепровод).


// gortransport.kharkov.ua

Двустороннее движение транспорта во время реконструкции путепровода будет организовано по свободной от выполнения работ проезжей части. Схема движения согласована с подразделениями Национальной полиции.

Так, будет обеспечено бесперебойное движение общественного электро- и автомобильного транспорта по крайне правых, отремонтированных полосах движения, выделенных дорожными знаками «Полоса для движения маршрутных транспортных средств».

С 6.00 14 июля восстанавливается движение общественного электро- и автомобильного транспорта по съезду с проспекта Льва Ландау в сторону улицы Энергетической при движении от улицы Халтурина с крайней выделенной для общественного транспорта полосе движения на Коммунальном путепроводе.

Тэги:  ремонт дорог, движение, транспорт, харьков
 
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