В субботу на Коммунальном путепроводе откроют съезд для троллейбусов и маршруток

С 6:00 14 июля до 17:00 23 августа меняется организация движения транспорта по проспекту Льва Ландау (Коммунальный путепровод).
Двустороннее движение транспорта во время реконструкции путепровода будет организовано по свободной от выполнения работ проезжей части. Схема движения согласована с подразделениями Национальной полиции.
Так, будет обеспечено бесперебойное движение общественного электро- и автомобильного транспорта по крайне правых, отремонтированных полосах движения, выделенных дорожными знаками «Полоса для движения маршрутных транспортных средств».
С 6.00 14 июля восстанавливается движение общественного электро- и автомобильного транспорта по съезду с проспекта Льва Ландау в сторону улицы Энергетической при движении от улицы Халтурина с крайней выделенной для общественного транспорта полосе движения на Коммунальном путепроводе.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
С самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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