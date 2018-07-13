В воскресенье по ряду улиц будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ряду улиц в центре Харькова будет запрещено с 10:00 до 13:30 в воскресенье, 15 июля.
Движение будет запрещено по территории, ограниченной Харьковской набережной, ул. Маршала Бажанова, на участке от Харьковской набережной до ул. Куликовской, по ул. Куликовской, ул. Гражданской.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением велогонки по улицам города.
Объезд будет организован по прилегающим пер. Фейербаха, пл. Фейербаха и пр. Московскому.
Автобусы №241э, 269э, 272э будут объезжать закрытый участок следующим образом: ул. Шевченко - пер. Фейербаха – пл. Фейербаха - пр. Московский и далее по маршруту.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
С самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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