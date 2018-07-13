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13.07.2018  14:15   

В воскресенье по ряду улиц будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ряду улиц в центре Харькова будет запрещено с 10:00 до 13:30 в воскресенье, 15 июля.


// city.kharkov.ua

Движение будет запрещено по территории, ограниченной Харьковской набережной, ул. Маршала Бажанова, на участке от Харьковской набережной до ул. Куликовской, по ул. Куликовской, ул. Гражданской.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением велогонки по улицам города.

Объезд будет организован по прилегающим пер. Фейербаха, пл. Фейербаха и пр. Московскому.

Автобусы №241э, 269э, 272э будут объезжать закрытый участок следующим образом: ул. Шевченко - пер. Фейербаха – пл. Фейербаха - пр. Московский и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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