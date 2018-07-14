На проспекте Льва Ландау до конца августа будет изменено движение транспорта

Двустороннее движение транспорта по пр. Льва Ландау (Коммунальный путепровод) с 6:00 14 июля до 17:00 23 августа будет организовано по крайней правой, отремонтированной полосе движения.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Коммунального путепровода.
Также с 6:00 14 июля будет возобновлено движение общественного электро- и автомобильного транспорта по съезду с пр. Льва Ландау в сторону ул. Энергетической при движении от ул. Халтурина с крайней выделенной, для общественного транспорта полосе движения на Коммунальном путепроводе.
Также с 6:00 14 июля будет возобновлено движение троллейбусов №20 и 31 по их основному направлению.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
С самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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