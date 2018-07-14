14.07.2018 13:30

На проспекте Льва Ландау до конца августа будет изменено движение транспорта

Двустороннее движение транспорта по пр. Льва Ландау (Коммунальный путепровод) с 6:00 14 июля до 17:00 23 августа будет организовано по крайней правой, отремонтированной полосе движения.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Коммунального путепровода.

Также с 6:00 14 июля будет возобновлено движение общественного электро- и автомобильного транспорта по съезду с пр. Льва Ландау в сторону ул. Энергетической при движении от ул. Халтурина с крайней выделенной, для общественного транспорта полосе движения на Коммунальном путепроводе.



Также с 6:00 14 июля будет возобновлено движение троллейбусов №20 и 31 по их основному направлению.