Главная Новости Дороги и транспорт На проспекте Льва Ландау до конца августа будет изменено движение транспорта
14.07.2018  13:30   

На проспекте Льва Ландау до конца августа будет изменено движение транспорта

Двустороннее движение транспорта по пр. Льва Ландау (Коммунальный путепровод) с 6:00 14 июля до 17:00 23 августа будет организовано по крайней правой, отремонтированной полосе движения.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Коммунального путепровода.

Также с 6:00 14 июля будет возобновлено движение общественного электро- и автомобильного транспорта по съезду с пр. Льва Ландау в сторону ул. Энергетической при движении от ул. Халтурина с крайней выделенной, для общественного транспорта полосе движения на Коммунальном путепроводе.

Также с 6:00 14 июля будет возобновлено движение троллейбусов №20 и 31 по их основному направлению.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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