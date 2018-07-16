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16.07.2018  12:15   

Движение в центральной части улицы Клочковской откроют в августе

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической - будет запрещено до 1 августа.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков капитального ремонта улицы. Ранее движение планировалось открыть 15 июля.

Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - ул. Пискуновской и Рогатинскому проезду. 

Автобус №305э на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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