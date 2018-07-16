Движение в центральной части улицы Клочковской откроют в августе

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической - будет запрещено до 1 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков капитального ремонта улицы. Ранее движение планировалось открыть 15 июля.
Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - ул. Пискуновской и Рогатинскому проезду.
Автобус №305э на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.
День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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