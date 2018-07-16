16.07.2018 12:15

Движение в центральной части улицы Клочковской откроют в августе

Движение транспорта по ул. Клочковской - на участке от Бурсацкого спуска до ул. Ботанической - будет запрещено до 1 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков капитального ремонта улицы. Ранее движение планировалось открыть 15 июля.



Напомним, объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам - ул. Пискуновской и Рогатинскому проезду.



Автобус №305э на время работ осуществляет объезд указанного участка так: ул. Клочковская - ул. Пискуновская - проезд Рогатинский - ул. Клочковская и далее по маршруту.