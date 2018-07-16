Движение по переулку Каплуновскому запрещено на месяц

Движение транспорта по пер. Каплуновскому, на участке от ул. Манизера до ул. Искусств, запрещено до 17:00 17 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплосетей в районе дома №4 по пер. Каплуновскому.
Беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, обеспечен.
День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
влажн.:
давл.:
ветер: