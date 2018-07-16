16.07.2018 14:44

Движение по переулку Каплуновскому запрещено на месяц

Движение транспорта по пер. Каплуновскому, на участке от ул. Манизера до ул. Искусств, запрещено до 17:00 17 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплосетей в районе дома №4 по пер. Каплуновскому.

Беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, обеспечен.