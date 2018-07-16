По улице Залютинской запрещается движение транспорта

17 и 18 июля с 8:00 до 17:00 запрещается движение транспорта по улице Залютинской, на участке от улицы Полтавский Шлях к дороге, которая выходит с улицы Залютинской на улицу Полтавский Шлях.
На указанном участке КП «Дорремстрой» проведет ремонт асфальтобетонного покрытия.
На время проведения ремонтных работ будет обеспечен беспрепятственный пропуск городского пассажирского транспорта, а также специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне.
День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
влажн.:
давл.:
ветер: