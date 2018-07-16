16.07.2018 15:01

По улице Залютинской запрещается движение транспорта

17 и 18 июля с 8:00 до 17:00 запрещается движение транспорта по улице Залютинской, на участке от улицы Полтавский Шлях к дороге, которая выходит с улицы Залютинской на улицу Полтавский Шлях.



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На указанном участке КП «Дорремстрой» проведет ремонт асфальтобетонного покрытия.



На время проведения ремонтных работ будет обеспечен беспрепятственный пропуск городского пассажирского транспорта, а также специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне.