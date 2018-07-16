16.07.2018 19:01

Как дорожники ремонтируют улицу Натальи Ужвий

По улице Натали Ужвий – на участке от улицы Леся Сердюка до Гвардейцев Широнинцев – работает многотонная спецтехника харьковских дорожников.



// Городской Дозор

Еще пару дней, отмечают коммунальщики, и движение здесь будет восстановлено. Из приятных бонусов после временных неудобств для автовладельцев будет качественное покрытие дорожной артерии.



Михаил Микитчук, мастер КП "Дорремстрой":

«На данном участке полностью перекрыто движение на время проведения работ. Движение городского транспорта организовано по объездным улицам. На участке протяжённостью порядка километра будет уложено около 1 500 тонн асфальтобетона. На данном участке было очень плохое асфальтобетонное покрытие - наплывы, ямы. Поэтому было принято решение о капитальном ремонте».



Ко всем обновлениям, добавляет Михаил Микитчук, дорожники подходят комплексно. Перед тем как укладывать новое асфальтовое покрытие, другие службы провели работы по обновлению ливневой канализации и дождеприемной системы. После были срезаны старый и разрушенный слой покрытия, поверхность пролита спецсмесью для хорошего соединения. Только после - укладка новенького асфальта.



Михаил Микитчук, мастер КП "Дорремстрой":

«В ближайших планах – текущий ремонт Полтавского Шляха, от улицы Евгения Котляра до улицы Конева. И улица Леся Сердюка тоже у нас в планах текущего ремонта. От улицы Бучмы до Дружбы народов. На каждом из участков будет уложено более тысячи тонн асфальтобетона».

