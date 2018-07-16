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16.07.2018  19:01   

Как дорожники ремонтируют улицу Натальи Ужвий

По улице Натали Ужвий – на участке от улицы Леся Сердюка до Гвардейцев Широнинцев – работает многотонная спецтехника харьковских дорожников.


// Городской Дозор

Еще пару дней, отмечают коммунальщики, и движение здесь будет восстановлено. Из приятных бонусов после временных неудобств для автовладельцев будет качественное покрытие дорожной артерии.

Михаил Микитчук, мастер КП "Дорремстрой":
«На данном участке полностью перекрыто движение на время проведения работ. Движение городского транспорта организовано по объездным улицам. На участке протяжённостью порядка километра будет уложено около 1 500 тонн асфальтобетона. На данном участке было очень плохое асфальтобетонное покрытие - наплывы, ямы. Поэтому было принято решение о капитальном ремонте».

Ко всем обновлениям, добавляет Михаил Микитчук, дорожники подходят комплексно. Перед тем как укладывать новое асфальтовое покрытие, другие службы провели работы по обновлению ливневой канализации и дождеприемной системы. После были срезаны старый и разрушенный слой покрытия, поверхность пролита спецсмесью для хорошего соединения. Только после - укладка новенького асфальта.

Михаил Микитчук, мастер КП "Дорремстрой":
«В ближайших планах – текущий ремонт Полтавского Шляха, от улицы Евгения Котляра до улицы Конева. И улица Леся Сердюка тоже у нас в планах текущего ремонта. От улицы Бучмы до Дружбы народов. На каждом из участков будет уложено более тысячи тонн асфальтобетона».
 

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Тэги:  ремонт дорог, движение, харьков
 
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