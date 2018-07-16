Как дорожники ремонтируют улицу Натальи Ужвий

По улице Натали Ужвий – на участке от улицы Леся Сердюка до Гвардейцев Широнинцев – работает многотонная спецтехника харьковских дорожников.
Еще пару дней, отмечают коммунальщики, и движение здесь будет восстановлено. Из приятных бонусов после временных неудобств для автовладельцев будет качественное покрытие дорожной артерии.
Михаил Микитчук, мастер КП "Дорремстрой":
«На данном участке полностью перекрыто движение на время проведения работ. Движение городского транспорта организовано по объездным улицам. На участке протяжённостью порядка километра будет уложено около 1 500 тонн асфальтобетона. На данном участке было очень плохое асфальтобетонное покрытие - наплывы, ямы. Поэтому было принято решение о капитальном ремонте».
Ко всем обновлениям, добавляет Михаил Микитчук, дорожники подходят комплексно. Перед тем как укладывать новое асфальтовое покрытие, другие службы провели работы по обновлению ливневой канализации и дождеприемной системы. После были срезаны старый и разрушенный слой покрытия, поверхность пролита спецсмесью для хорошего соединения. Только после - укладка новенького асфальта.
Михаил Микитчук, мастер КП "Дорремстрой":
«В ближайших планах – текущий ремонт Полтавского Шляха, от улицы Евгения Котляра до улицы Конева. И улица Леся Сердюка тоже у нас в планах текущего ремонта. От улицы Бучмы до Дружбы народов. На каждом из участков будет уложено более тысячи тонн асфальтобетона».
День весьма благоприятен для дел, где требуется умение спокойно стоять на своем. И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не приумножить.
Весь день в Харькове будет облачно. С утра и до позднего вечера будет идти дождь c грозой.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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