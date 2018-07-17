17.07.2018 12:28

На Гоптовке – пробка из легковушек: у россиян снова сломалось оборудование

По состоянию на 11.00 на выезд из Украины стоит пробка из примерно 160 легковых автомобилей, 140 из них оформлены 3украинской стороной и ждут на въезд в российский пункт пропуска.



// Cxid.info

От российской стороны поступило сообщение о выходе из строя системы таможенного контроля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка», что напротив пункта пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.



Из-за неисправности сервера движение транспортных средств в обе стороны ограничено.



ПОграничники просят путешествующих учесть данную информацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы.

Напомним, в марте 2018 года на Гоптовке были проблемы с пропуском фур – российская сторона на несколько дней приостанавливала пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения.