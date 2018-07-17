На Гоптовке – пробка из легковушек: у россиян снова сломалось оборудование

По состоянию на 11.00 на выезд из Украины стоит пробка из примерно 160 легковых автомобилей, 140 из них оформлены 3украинской стороной и ждут на въезд в российский пункт пропуска.
От российской стороны поступило сообщение о выходе из строя системы таможенного контроля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка», что напротив пункта пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.
Из-за неисправности сервера движение транспортных средств в обе стороны ограничено.
ПОграничники просят путешествующих учесть данную информацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы.
Напомним, в марте 2018 года на Гоптовке были проблемы с пропуском фур – российская сторона на несколько дней приостанавливала пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Температура немного снизится, весь день будет пасмурным. Синоптики обещают сильный дождь, особенно в городе и на юге области.
День рождения путешественника Николая Миклухо-Маклая стал датой профессионального праздника этнографов.
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