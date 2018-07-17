Главная Новости Дороги и транспорт На Гоптовке – пробка из легковушек: у россиян снова сломалось оборудование
17.07.2018  12:28   

На Гоптовке – пробка из легковушек: у россиян снова сломалось оборудование

По состоянию на 11.00 на выезд из Украины стоит пробка из примерно 160 легковых автомобилей, 140 из них оформлены 3украинской стороной и ждут на въезд в российский пункт пропуска.


// Cxid.info

От российской стороны поступило сообщение о выходе из строя системы таможенного контроля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка», что напротив пункта пропуска «Гоптовка» в Харьковской области.

Из-за неисправности сервера движение транспортных средств в обе стороны ограничено.

ПОграничники просят путешествующих учесть данную информацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы.

Напомним,  в марте 2018 года на Гоптовке были проблемы с пропуском фур – российская сторона на несколько дней приостанавливала пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения.

Тэги:  гоптовка, харьков
 
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