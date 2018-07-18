18.07.2018 19:02

Трамваям №6 и №8 на два дня сократят маршрут

Движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от разворотного круга «602 м/р» до проспекта Тракторостроителей, будет запрещено с 9:30 до 14:30 19 и 20 июля.



//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.



Движение трамваев изменится следующим образом:



трамвай № 6: Южный вокзал – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – перекресток пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе (технический разворотный круг);



в обратном направлении: перекресток пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе (технический разворотный круг) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – Южный вокзал;



трамвай № 8: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – перекресток пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская.