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18.07.2018  19:02   

Трамваям №6 и №8 на два дня сократят маршрут

Движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от разворотного круга «602 м/р» до проспекта Тракторостроителей, будет запрещено с 9:30 до 14:30 19 и 20 июля.


//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.

Движение трамваев изменится следующим образом:

трамвай № 6: Южный вокзал – ул. Полтавский Шлях – пл. Сергиевская – ул. Университетская – ул. Грековская – пер. Рыбасовский – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – перекресток пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе (технический разворотный круг);

в обратном направлении: перекресток пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе (технический разворотный круг) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – Южный вокзал;

трамвай № 8: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – перекресток пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамваи, движение, харьков
 
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