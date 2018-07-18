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18.07.2018  19:32   

В харьковском метро появится обновленный состав

Завершается реконструкция еще одного состава Харьковского метрополитена.


// Харьковский метрополитен

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил во время онлайн-конференции на своей странице в Facebook.

По его словам, состав уже проходит испытания, специалисты проверяют все системы, выпустить его на линию планируется на День города, 23 августа. 

«Мы уже один состав реконструировали самостоятельно, есть разработчики - молодые ребята, согласно их проектам и проводим реконструкцию», - отметил Геннадий Кернес.

Напомним, что в прошлом году новый состав после капитального ремонта начал курсировать на Холодногорско-Заводской линии. Специалисты электродепо заменили в нем основные узлы, установили современные двигатели, а также полностью обновили интерьер вагонов. Кроме того, в каждом вагоне появились видеокамеры, а также были установлены межвагонные барьеры, которые помогают предотвратить падение на станциях пассажиров между вагонами.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, прямая линия, метро, вагон, харьков
 
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