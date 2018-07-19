19.07.2018 17:30

На время ремонта Новгородскую будут закрывать для транспорта частями

21 и 23 июля будет ограничен проезд транспорта по улице Новгородской.



// city.kharkov.ua

Движение транспорта по улице Новгородской, на участке от улицы Клочковской до дома №3, будет запрещено с 8:00 до 21:00 21 июля.

Также движение будет закрыто с 8:00 до 21:00 23 июля на участке от дома №3 по ул. Новгородской до проспекта Науки.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта ул. Новгородской.



На время работ объезд будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Отакара Яроша и ул. Космической. При этом беспрепятственный проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.



Также с 8:00 до 21:00 21 и 23 июля автобус №282э будет курсировать по измененному маршруту: ул. Новгородская – пр. Науки – ул. Отакара Яроша – ул. Клочковская и далее по маршруту.