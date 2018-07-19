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19.07.2018  17:30   

На время ремонта Новгородскую будут закрывать для транспорта частями

21 и 23 июля будет ограничен проезд транспорта по улице Новгородской.


// city.kharkov.ua

Движение транспорта по улице Новгородской, на участке от улицы Клочковской до дома №3, будет запрещено с 8:00 до 21:00 21 июля.

Также движение будет закрыто с 8:00 до 21:00 23 июля на участке от дома №3 по ул. Новгородской до проспекта Науки.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта ул. Новгородской.

На время работ объезд будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Отакара Яроша и ул. Космической. При этом беспрепятственный проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

Также с 8:00 до 21:00 21 и 23 июля автобус №282э будет курсировать по измененному маршруту: ул. Новгородская – пр. Науки – ул. Отакара Яроша – ул. Клочковская и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт дорог, движение, харьков
 
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