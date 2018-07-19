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19.07.2018  19:18   

Трамвай №5 временно изменит маршрут движения

Движение трамваев по пр. Героев Сталинграда и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «ул. Одесская» до разворотного круга «ул. Мухачева», будет запрещено с 21:30 19 июля до 5:00 20 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

Трамвай №5 в это время будет курсировать следующим образом: ул. Мухачева – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная (Конный рынок) – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – парк Машиностроителей – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная (Конный рынок) – ул. Плехановская – ул. Морозова –  ул. Мухачева.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  трамваи, движение, харьков
 
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