Трамвай №5 временно изменит маршрут движения

Движение трамваев по пр. Героев Сталинграда и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «ул. Одесская» до разворотного круга «ул. Мухачева», будет запрещено с 21:30 19 июля до 5:00 20 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.
Трамвай №5 в это время будет курсировать следующим образом: ул. Мухачева – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная (Конный рынок) – пл. Защитников Украины – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – парк Машиностроителей – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная (Конный рынок) – ул. Плехановская – ул. Морозова – ул. Мухачева.
Звезды предупреждают: сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение.
Четверг будет облачным. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами, которые будут идти практически весь день, постепенно ослабевая.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице.
влажн.:
давл.:
ветер: