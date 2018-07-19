В метро продолжают менять входные двери: на «Героев Труда» временно закроют два вестибюля

Вестибюль № 2 ст. м. «Героев Труда» (выход к кинотеатру «Познань») будет закрыт для входа/выхода пассажиров с 21:00 27 июля до 5:30 30 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой дверей и опорных конструкций в вестибюле.
Кроме того, с 21:00 10 августа до 5:30 13 августа будет закрыт вестибюль №1 (выход к РЦ «Компас»).
Напомним, ранее меняли двери на станции метро «Холодная Гора».
Звезды предупреждают: сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение.
Четверг будет облачным. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами, которые будут идти практически весь день, постепенно ослабевая.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице.
влажн.:
давл.:
ветер: