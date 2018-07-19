19.07.2018 19:32

В метро продолжают менять входные двери: на «Героев Труда» временно закроют два вестибюля

Вестибюль № 2 ст. м. «Героев Труда» (выход к кинотеатру «Познань») будет закрыт для входа/выхода пассажиров с 21:00 27 июля до 5:30 30 июля.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой дверей и опорных конструкций в вестибюле.



Кроме того, с 21:00 10 августа до 5:30 13 августа будет закрыт вестибюль №1 (выход к РЦ «Компас»).

Напомним, ранее меняли двери на станции метро «Холодная Гора».