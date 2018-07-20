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20.07.2018  10:49   

Возле стадиона «Металлист» будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 18:00 до 21:30 22 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча Первой лиги Украины по футболу между командами  «Металлист-1925» и «Агробизнес».

Также с 18:55 до 19:25 и с 21:00 до 21:30 22 июля будет ограничена скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Державинской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  стадион, металлист, движение, харьков
 
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