20.07.2018 10:49

Возле стадиона «Металлист» будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 18:00 до 21:30 22 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча Первой лиги Украины по футболу между командами «Металлист-1925» и «Агробизнес».



Также с 18:55 до 19:25 и с 21:00 до 21:30 22 июля будет ограничена скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Державинской.