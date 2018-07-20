Возле стадиона «Металлист» будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 18:00 до 21:30 22 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча Первой лиги Украины по футболу между командами «Металлист-1925» и «Агробизнес».
Также с 18:55 до 19:25 и с 21:00 до 21:30 22 июля будет ограничена скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Державинской.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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