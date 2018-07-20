В субботу по площади Свободы ограничат движение транспорта

По левой стороне площади Свободы будут проводиться Открытый всеукраинский турнир «Богатырь Харькова-2018».
Движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка улица Сумская – улица Свободы до Харьковского национального университета имени Каразина будет ограничено с 11:00 до 18.00 в субботу, 21 июля.
Транспорт пустят по правой стороне площади Свободы – от улицы Сумской до улицы Тринклера.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
влажн.:
давл.:
ветер: