20.07.2018 14:29

В субботу по площади Свободы ограничат движение транспорта

По левой стороне площади Свободы будут проводиться Открытый всеукраинский турнир «Богатырь Харькова-2018».



// city.kharkov.ua

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка улица Сумская – улица Свободы до Харьковского национального университета имени Каразина будет ограничено с 11:00 до 18.00 в субботу, 21 июля.

Транспорт пустят по правой стороне площади Свободы – от улицы Сумской до улицы Тринклера.