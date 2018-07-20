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20.07.2018  14:29   

В субботу по площади Свободы ограничат движение транспорта

По левой стороне площади Свободы будут проводиться Открытый всеукраинский турнир «Богатырь Харькова-2018».


// city.kharkov.ua

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка улица Сумская – улица Свободы до Харьковского национального университета имени Каразина будет ограничено с 11:00 до 18.00 в субботу, 21 июля.

Транспорт пустят по правой стороне площади Свободы – от улицы Сумской до улицы Тринклера.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  ремонт дорог, движение, харьков
 
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