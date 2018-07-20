20.07.2018 17:00

В Харькове появится двухколесный общественный транспорт – муниципальный велопрокат

Два года переговоров – и вот в Харькове уже готов проект «Муниципальный велопрокат». На практике это будет не просто прокат двухколесного транспорта, это будет сеть локаций с полностью автоматизированной системой получения велосипеда и оплаты услуги.



// city.kharkov.ua

Уже к концу августа в Харькове планируют открыть 20 станций муниципального проката велосипедов. Их установят на пл. Конституции, пл. Свободы, пр. Науки, ул. Академика Проскуры, в районе ст. м. «Проспект Гагарина». Маршруты будут разработаны так, чтобы оптимальное время поездок составляло 15-30 минут.



«Постараемся ко Дню города сделать действительно долгожданный подарок харьковчанам в виде открытия станции с велопрокатом. Вот кто был в Европе - представляют, как это происходит. То есть стоят велосипеды, при помощи карточки можно будет взять велосипед, проехаться и оставить его в другом месте. Ну, допустим, это будет расстояние от площади Конституции к Историческому музею или к оперному театру или к площади Свободы», – рассказал директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров.



Для того чтобы воспользоваться городским велопрокатом, необходимо будет скачать мобильное приложение «NextBike» или зарегистрироваться на сайте компании, оставить свои контактные данные и подвязать к системе свою банковскую карту.



«Вы оставляете свои базовые контакты, то есть информацию: фамилия, имя, пол, номер кредитной карточки, номер телефона. Мы вас валидуем – вы покупаете абонемент. Только при таком условии вы сможете пользоваться. С помощью приложения сканируете QR-код на велосипеде, система автоматически отпирает и вы можете его использовать», – объясняет представитель компании-партнера Остап Будинкевич.



20 локаций с велосипедами в самых оживленных местах Харькова установят в рамках пилотного проекта. И доступно будет 100 велосипедов. Остап Будинкевич отмечает, что это альтернативой транспорту.



«Мы не планируем пересаживать всех людей на велосипеды. Мы хотим дать им возможность комбинировать с частным транспортом, с общественным транспортом. вы можете с Салтовки доехать до ближайшего хаба, к общественному транспорту, сесть на трамвай, троллейбус, доехать до центра, снова взять велосипед и поехать по своим делам», – рассказывает Остап Будинкевич.



В течение 5-6 лет в Харькове планируют установить 120 станций. Работать они будут по трем типам абонементов: разовый, месячный и сезонный.



«Месячный абонемент наиболее распространен и популярен. Он стоит 250 гривен в месяц, дает возможность каждый день использовать один час проката бесплатно. Следующая поездка продолжительностью до получаса времени будет стоить 5 гривен. Потребитель не будет покупать абонемент, пока он не попробует. То есть заставлять его покупать сразу за 250 гривен это неправильно. Соответственно, мы оставили разовую опцию – она стоит 20 гривен полчаса», – объяснил Остап Будинкевич.