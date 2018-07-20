20.07.2018 19:20

На проблемном перекрестке по проспекту Гагарина, 215 устанавливают светофор

Букеты из цветов и мягкие игрушки. Так сейчас выглядит место на проспекте Гагарина, недалеко от поворота на Безлюдовку, где 14 июля погиб 5-месячный ребенок. Спасти малыша не смогли, травмы были несовместимы с жизнью, сообщили в медучреждении.



// Городской Дозор

А начиналось все так. 20-летняя мать стояла с коляской на пешеходном переходе и планировала перейти магистраль...



Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры:

«Видя на пешеходном переходе девушку с ребёнком, машина, едущая в направлении Харькова, остановилась, чтобы пропустить её на пешеходном переходе. И опять же со слов людей, которые это видели, сзади ехала машина, которая вовремя не отреагировала на остановившееся перед ней транспортное средство, для отклонения от столкновения с впереди идущим средством стала уходить вправо. Допустила столкновение с бордюрным камнем, выезд на пешеходную зону и столкновение с пешеходами. Следствием чего явилось смерть ребёнка и травмирование этой девушки».



Ситуация с гибелью малыша всколыхнула весь Харьков. Горожане высказывали слова соболезнования семье, не смог остаться в стороне трагедии и Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

«Трагедия страшная. Царство небесное ребёнку. То, что касается родителей, я, пользуясь случаем, говорю родителям, что они могут расчитывать на любую помощь города. Если она нужна, я готов их принять. То, что касается вопроса по светофору, то там будет светофор. Сейчас уже начаты плановые строительные работы, там будет светофор».



Сергей Дульфан, директор Департамента инфраструктуры:

«На момент трагедии уже были выполнены кабельные коммуникации. Вся подземная часть была выполена. Были заложены анкера для установки стоек. Но к сожалению, не успели предотвратить трагедию. И вот эти ограждения, которые были видны на всех фотографиях, это как раз ограждения нашего коммунального предприятия, которое занимается строительством данного светофорного объекта. Работы на данном перекрёстке ведутся уже на протяжении нескольких лет. Мы постоянно пытались повысить безопасность данного перекрёстка различными техническими средствами, но в окончательном варианте, в начале года, точнее, в декабре прошлого года, было принято решение о строительстве здесь светофорного объекта».



В этом году, добавляет Сергей Дульфан, в городе станет на 4 светофора больше. Работы уже на этих объектах стартовали. В Департаменте обещают: и здесь, на месте гибели 5-месячного малыша, светофор будет через месяц. К этому времени все работы планируют завершить полностью.