20.07.2018 19:04

На Лермонтовской устраняют утечку газа: движение транспорта ограничено на неделю

Движение транспорта по ул. Лермонтовской, в районе дома №5, ограничено с 20 по 27 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по ликвидации утечки газа в районе дома №5 по ул. Лермонтовской.



На этот период движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.