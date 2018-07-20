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20.07.2018  19:04   

На Лермонтовской устраняют утечку газа: движение транспорта ограничено на неделю

Движение транспорта по ул. Лермонтовской, в районе дома №5, ограничено с 20 по 27 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по ликвидации утечки газа в районе дома №5 по ул. Лермонтовской.

На этот период движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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