На Лермонтовской устраняют утечку газа: движение транспорта ограничено на неделю

Движение транспорта по ул. Лермонтовской, в районе дома №5, ограничено с 20 по 27 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по ликвидации утечки газа в районе дома №5 по ул. Лермонтовской.
На этот период движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
влажн.:
давл.:
ветер: