23.07.2018 19:45

На улице Арктической будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Арктической, на участке от ул. Шевченко до дома №120/1 по ул. Шевченко, будет запрещено с 8:00 до 21:00 24 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовительными работами по ремонту дорожного покрытия ул. Арктической, на участке от ул. Шевченко до въезда на парковку супермаркета «Рост».



Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам Шевченко и Моисеевской.