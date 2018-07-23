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23.07.2018  19:45   

На улице Арктической будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Арктической, на участке от ул. Шевченко до дома №120/1 по ул. Шевченко, будет запрещено с 8:00 до 21:00 24 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с  подготовительными работами по ремонту дорожного покрытия ул. Арктической, на участке от ул. Шевченко до въезда на парковку супермаркета «Рост».  

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам Шевченко и Моисеевской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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