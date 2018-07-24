24.07.2018 15:58

По улице Залютинской запрещается движение транспорта

25 и 26 июля с 08:00 до 17:00 запрещается движение транспорта по улице Залютинской, на участке от улицы Полтавский Шлях к дороге, выходящей с улицы Залютинской на Полтавский Шлях.



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Перекрытие движения связано с необходимостью проведения ремонта асфальтобетонного покрытия на указанном на участке по улице Залютинской.



На время ремонта будет обеспечен беспрепятственный пропуск городского пассажирского транспорта, а также специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне.