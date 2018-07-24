По улице Залютинской запрещается движение транспорта

25 и 26 июля с 08:00 до 17:00 запрещается движение транспорта по улице Залютинской, на участке от улицы Полтавский Шлях к дороге, выходящей с улицы Залютинской на Полтавский Шлях.
Перекрытие движения связано с необходимостью проведения ремонта асфальтобетонного покрытия на указанном на участке по улице Залютинской.
На время ремонта будет обеспечен беспрепятственный пропуск городского пассажирского транспорта, а также специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне.
И вы, и окружающие сегодня склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают: надо знать меру, чтобы потом ни о чем не жалеть.
В Харькове переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем – кратковременный дождь, гроза, ветер 5-10 м/с.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажн.:
давл.:
ветер: