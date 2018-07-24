Часть Московского проспекта закроют для движения транспорта

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. 12 Апреля до ул. Роганской, будет запрещено с 9:00 до 21:00 25 и 26 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.
На время работ объезд закрытого участка для автомобилистов будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Мира и ул. Лосевской. Городской пассажирский транспорт на участке будет пропускаться.
И вы, и окружающие сегодня склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают: надо знать меру, чтобы потом ни о чем не жалеть.
В Харькове переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем – кратковременный дождь, гроза, ветер 5-10 м/с.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажн.:
давл.:
ветер: