24.07.2018 17:13

Часть Московского проспекта закроют для движения транспорта

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. 12 Апреля до ул. Роганской, будет запрещено с 9:00 до 21:00 25 и 26 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.



На время работ объезд закрытого участка для автомобилистов будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Мира и ул. Лосевской. Городской пассажирский транспорт на участке будет пропускаться.