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24.07.2018  17:13   

Часть Московского проспекта закроют для движения транспорта

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. 12 Апреля до ул. Роганской, будет запрещено с 9:00 до 21:00 25 и 26 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

На время работ объезд закрытого участка для автомобилистов будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Мира и ул. Лосевской. Городской пассажирский транспорт на участке будет пропускаться.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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