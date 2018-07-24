Троллейбус №11 временно изменит маршрут

Движение троллейбусов по ул. Коцарской, ул. Благовещенской, Соборному спуску будет запрещено с 10:00 до 13:00 25 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со сносом дерева на ул. Коцарской.
В это время троллейбус №11 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - разворотный круг «ул. Конева».
И вы, и окружающие сегодня склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают: надо знать меру, чтобы потом ни о чем не жалеть.
В Харькове переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем – кратковременный дождь, гроза, ветер 5-10 м/с.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажн.:
давл.:
ветер: