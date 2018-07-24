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24.07.2018  19:16   

Троллейбус №11 временно изменит маршрут

Движение троллейбусов по ул. Коцарской, ул. Благовещенской, Соборному спуску будет запрещено с 10:00 до 13:00 25 июля.


//www.city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со сносом дерева на ул. Коцарской. 

В это время троллейбус №11 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - разворотный круг «ул. Конева».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, маршрут, харьков
 
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