На «Индустриальной» затруднено движение – строят терминал

С 9:00 до 21:00 25 и 26 июня закрыт проезд по Московскому проспекту в районе строящегося терминала.
Затруднено движение транспорта по улице Мира, Роганской, Московскому проспекту в районе станции метро «Индустриальная».
Троллейбусы и маршрутные автобусы курсируют без изменения.
День плодотворен для проектов нестандартных и решительных, но продуманных. Главное – не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Во второй половине ожидается дождь c грозой.
25 июля 1984 года Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, вышедшим в открытый космос.
влажн.:
давл.:
ветер: