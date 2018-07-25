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25.07.2018  10:21   

На «Индустриальной» затруднено движение – строят терминал

С 9:00 до 21:00 25 и 26 июня закрыт проезд по Московскому проспекту в районе строящегося терминала.


// Городской Дозор

Затруднено движение транспорта по улице Мира, Роганской, Московскому проспекту в районе станции метро «Индустриальная».

Троллейбусы и маршрутные автобусы курсируют без изменения.

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Тэги:  движение, харьков
 
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