25.07.2018 10:21

На «Индустриальной» затруднено движение – строят терминал

С 9:00 до 21:00 25 и 26 июня закрыт проезд по Московскому проспекту в районе строящегося терминала.



// Городской Дозор

Затруднено движение транспорта по улице Мира, Роганской, Московскому проспекту в районе станции метро «Индустриальная».

Троллейбусы и маршрутные автобусы курсируют без изменения.