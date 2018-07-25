25.07.2018 16:59

Ночью на Александровском проспекте будут менять трубопровод

Движение транспорта по Александровскому проспекту, в районе дома №154, будет запрещено с 22:00 27 июля до 6:00 28 июля.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка трубопровода в этом районе.



На время работ объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: пр. Индустриальному, ул. Бекетова, ул. Косарева.



Также в это время изменят маршрут следования автобусы №42э, 147э, 213э, 262э и 304э, которые будут объезжать следующим образом:



– при движении в сторону к центру: пр. Александровский – пр. Индустриальный – ул. Библика – пр. Индустриальный – ул. Косарева – ул. Бекетова – пр. Александровский и далее по маршруту;



– при движении в сторону ул. 12 Апреля: пр. Александровский – ул. Бекетова – ул. Косарева – пр. Индустриальный – пр. Александровский и далее по маршруту;



автобус №261э будет курсировать так: пр. Индустриальный – ул. Косарева – ул. Бекетова – пр. Александровский и далее по маршруту.



Кроме того, с 22:30 27 июля до 05:50 28 июля будет запрещено движение троллейбусов по пр. Александровскому, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до ул. 12 Апреля, по ул. 12 Апреля, пр. Индустриальному.



Троллейбус №3 будет курсировать так: разворотный круг «ул. Университетская» – пер. Соляниковский/ул. Кузнечная – пер. Подольский – ул. Вернадского – пр. Гагарина – пр. Героев Сталинграда – пр. Александровский – бул. Богдана Хмельницкого – пересечение пр. Московского и бул. Богдана Хмельницкого.