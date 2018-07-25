Из харьковского аэропорта в Турцию сократили количество рейсов

Туроператор Join UP! отказался от Airbus А330 и сократил количество рейсов
В связи с невозможностью получить на постоянной основе разрешение на осуществление полетов воздушного судна типа Airbus А-330 авиакомпании Air Leisure в аэропорту Харькова, туроператр Join Up! вынужден отказаться от использования данного типа судна для осуществления чартерной программы на территории Украины.
Как сообщает пресс-служба Join UP!, авиакомпания Air Leisure выполняла полеты для авиакомпании SkyUp Airlines c начала мая из Киева, Харькова и Львова на основании договора «мокрого» лизинга.
«Учитывая объем в 330 кресел, данные рейсы будут заменены на несколько рейсов, которые будут выполняться на крыльях авиакомпаний-партнеров. Так, рейсы из Харькова будут осуществляться авиакомпанией SkyUp Airlines двумя бортами Boeing 737-800 вместительностью по 189 кресел каждый», - говорится в сообщении.
Ввиду отсутствия резервных бортов на территории Украины и чтобы не увеличивать нагрузку на флот авиакомпаний-партнеров, туроператор принял решение об оптимизации полетной программы по направлению Турция из регионов.
С 27 июля закрываются три рейса по маршруту Харьков - Анталия и один рейс по маршруту Харьков - Даламан.
Также будут сокращены по направлению Анталия 3 рейса из Запорожья и 2 из Одессы, рейс из Львова в Даламан и 3 рейса из Киева в Хургаду.
«Туристам, рейсы которых попали под оптимизацию, предлагается несколько вариантов решения: перебронирование тура с вылетом из Киева, перебронирование на любое другое направление туроператора Join UP!, аннулирование без штрафов и возврат денежных средств согласно процедуре», - сообщили в компании.
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