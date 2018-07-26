26.07.2018 11:28

Масштабная реконструкция на трамвайном переезде по улице Шевченко повысит безопасность дорожного движения

Комплекс масштабных работ по реконструкции выполняется на пересечении ул. Шевченко с ул. Матюшенко.



// city.kharkov.ua

На перекрестке одновременно выполняется ряд работ - реконструкция трамвайного переезда и замена рельсового пути по двум направлениям - по ул. Веснина и по ул. Шевченко, установка еще одного светофора. Работы выполняются в рамках городских программ по безопасности дорожного движения и развития городского электротранспорта, сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

«Было много нареканий на состояние трамвайных путей в этом направлении. На этом участке меняется контактная сеть, а также ведутся работы по ликвидации одного из проблемных мест концентрации ДТП – перекрестка Шевченко-Матюшенко. Для решения этой задачи строится еще один светофорный объект. Таким образом, впоследствии все направления будут зарегулированы техническими средствами, связаны в единый узел и будут обеспечивать не только пропускную способность на данном участке дорожной сети, но и не допускать скопления транспорта на других проблемных участках», - сообщил Сергей Дульфан.

Также в этом районе предполагается обустройство ливневой канализации. Кроме того, планируется расширение проезжей части ул. Веснина, чтобы обеспечить дополнительную полосу для левого поворота при спуске с ул. Веснина на Салтовку.

«Этот комплекс мероприятий существенно улучшит ситуацию с безопасностью дорожного движения. Мы меняем рельсы и контактную сеть, что также улучшит безопасность пассажирских перевозок в наземном электротранспорте. Весь перекресток будет обновлен подобно перекрестку ул. Клочковская - спуск Клочковский, и его пропускная способность улучшится», - отметил директор департамента.

Комментируя ситуацию, что сейчас водителям на этом перекрестке приходится долго ждать смены сигнала светофора, Сергей Дульфан сообщил, что на этом участке дорожной сети будут рассчитаны новые циклограммы для светофоров.

«Время работы светофорного объекта - расчетная величина, которая определяется исходя из максимальной плотности транспортных потоков, которая существует на данном направлении. Она рассчитывается по определенной формуле, чтобы максимально оптимизировать проезд транспорта через данное пересечение. Та циклограмма, которая работает на перекрестке сейчас, – временная и внедрена согласно первому этапу перекрытия движения в рамках реконструкции перекрестка. После ее окончания все три светофора будут работать по новым циклограммам, исходя из новых данных о плотности транспортных потоков», - сообщил Сергей Дульфан.



Завершить весь комплекс работ планируется к концу сентября.