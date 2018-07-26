26.07.2018 16:58

Ремонт внутриквартальных дорог в Харькове: в дворе на Московском проспекте появились парковочные карманы

Двор по Московскому проспекту, 210 в Немышлянском районе довольно большой, на пять многоэтажек. Совсем скоро здесь будет качественное дорожное покрытие.



// Городской Дозор

С просьбой, чтобы отремонтировали дорогу, местные жители обратились в мэрию.



«Последний раз здесь производился ремонт, думаю, лет 25 назад. Поэтому состояние проезжей части было очень плохое. Всё было разбито, проезжаемость была нулевая. Мало того, был затруднён подъезд пожарных машин и скорых помощи, – рассказал начальник дорожно-эксплуатационной филиала №6 КП «Дорремстрой» Александр Замай. – Во время капитального ремонта мы расширили проезжую часть, сделали парковочные карманы».



Площадь заасфальтированных дорог, по подсчетам коммунальщиков, более трех тысяч квадратных метров.



В рамках капремонта, добавляет Александр Замай, во дворе полностью заменили бордюрный камень. Это около двух километров.



«Капитальный ремонт по данному адресу завершим к концу этой недели. Также мы проводим текущий ремонт по улице Невельская, 1. Это дом из двух подъездов, его постараемся закончить на следующей неделе. И будем переходить на другие адреса. Думаю, что жители города будут довольны нашим ремонтом», – резюмировал Александр Замай.