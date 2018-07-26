26.07.2018 19:43

На улице Золочевской будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Золочевской, на участке от ул. Башкирской до ул. Залютинской, будет запрещено с 8:00 до 17:00 27 июля.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.

Пропуск городского пассажирского транспорта, а также специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.