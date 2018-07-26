На улице Золочевской будет временно запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Золочевской, на участке от ул. Башкирской до ул. Залютинской, будет запрещено с 8:00 до 17:00 27 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги.
Пропуск городского пассажирского транспорта, а также специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими – возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия делами, требующими концентрации и терпения.
Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. После ночного дождя осадков больше не ожидается.
День парашютиста (скайдайвера) – праздник неофициальный, но широко отмечается среди профессионалов и любителей парашютного спорта.
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давл.:
ветер: