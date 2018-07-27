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27.07.2018  11:33   

Движение по Минской ограничено на месяц

По 26 августа включительно ограничено движение транспорта по улице Минской, в районе перекрестка с переулком Минским.


// city.kharkov.ua

Запрет связан с монтажом башенного крана по ул. Минской, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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