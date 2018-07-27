Движение по Минской ограничено на месяц

По 26 августа включительно ограничено движение транспорта по улице Минской, в районе перекрестка с переулком Минским.
Запрет связан с монтажом башенного крана по ул. Минской, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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