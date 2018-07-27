27.07.2018 11:33

Движение по Минской ограничено на месяц

По 26 августа включительно ограничено движение транспорта по улице Минской, в районе перекрестка с переулком Минским.



// city.kharkov.ua

Запрет связан с монтажом башенного крана по ул. Минской, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.