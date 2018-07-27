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27.07.2018  12:15   

На улице Новгородской два дня будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Новгородской, на участке от ул. Клочковской до пр. Науки, будет запрещено с 8:00 до 21:00 28 и 29 июля.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта проезжей части ул. Новгородской. 

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Отакара Яроша и Космической.

Также с 8:00 до 21:00 28 и 29 июля автобус №282э изменит маршрут и будет объезжать закрытый участок следующим образом: ул. Новгородская - пр. Науки - ул. Отакара Яроша - ул. Клочковская и далее по маршруту.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дорога, ремонт, харьков
 
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