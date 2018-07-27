На улице Новгородской два дня будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Новгородской, на участке от ул. Клочковской до пр. Науки, будет запрещено с 8:00 до 21:00 28 и 29 июля.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта проезжей части ул. Новгородской.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Отакара Яроша и Космической.
Также с 8:00 до 21:00 28 и 29 июля автобус №282э изменит маршрут и будет объезжать закрытый участок следующим образом: ул. Новгородская - пр. Науки - ул. Отакара Яроша - ул. Клочковская и далее по маршруту.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
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